Kevin Kenzo was een gekend André Hazes- imitator. Zaterdagmiddag liet hij het leven in zijn woning in Deerlijk.

Kenzo was dankzij zijn André Hazes-imitatie inmiddels een bekende West-Vlaming geworden. Zijn carrière startte met een talentenjacht in het casino van Knokke. Later was hij zelfs in de VTM Soundmixshow te zien.

De zanger woonde een tijdje in Kuurne, maar door een reeks inbraken besloot hij om te verhuizen.