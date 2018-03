Andre Gyselbrecht: "Ben oorzaak van verdriet, geef me een kans"

"Mevrouw de voorzitter, mevrouw en meneer de rechter. Door de ongerustheid en de bezorgdheid en de bekommernis heb ik toen een verschrikkelijke beslissing genomen. Ik zou ze nooit meer nemen. Ik besef de onherroepelijke gevolgen en ook het feit dat ik de oorzaak ben van veel verdriet. Ik heb veel goed te maken. Ik hoop dat u mij de kans geeft om dat te doen", aldus André Gyselbrecht.

"Ik wil spijt betuigen"

"Ik zou eerst en vooral spijt willen betuigen aan de familie Saelens en Elisabeth", zei Pierre Serry in zijn laatste woord. Daarna probeerde Serry nog te verduidelijken dat hij Antonius van Bommel na de moord zeker niet heeft teruggebracht naar Eindhoven. Door een ongeval stond toen een lange file op de E40 in Aalter. Van het tankstation in Aalter zou hij naar eigen zeggen via Knesselare en Maldegem richting Eeklo gereden zijn.

"Snap mijn rol in het verhaal niet"

Evert de Clercq was veel minder kort van stof dan gebruikelijk. "Er is afgelopen maanden veel gezegd, maar weinig over mij. Dat verbaast me niet. Ik ben onschuldig, dus er valt niet veel over mij te zeggen. Deze zaak achtervolgt me al jaren, ik snap niet hoe dat kan." De Zeeuw benadrukte dat hij geen motief heeft. "Voor het geld hoef ik het niet te doen. Ik ben een ondernemer met mooie bedrijven, geen struikrover of eendagsvlieg."

De Clercq snapte ook zijn rol in het hele verhaal niet. "Ze hadden mij niet nodig, Serry en van Bommel kenden elkaar. Ze kwamen allebei vaak in IJzendijke, van Bommel heeft er zelfs gewoond. Ik heb zoveel gelezen over contacten tussen van Bommel en Serry. U heeft ook kunnen zien dat ik in alle contacten niet voorkom. Ik had er ook niets mee te maken en wist er niets van af." In 2005 zou de zaak van de Clercq beschoten zijn door van Bommel, Larmit en de broers A. "Het heeft me verbaasd dat serieus werd geloofd dat ik Larmit 10.000 euro kan geven. Hij zou wel iets gehad hebben, maar geen geld."

Evert de Clercq werd in 2013 een eerste keer overgeleverd, maar maakte zich toen weinig zorgen. Zijn DNA bleek inderdaad niet overeen te stemmen met een spoor in het dossier. "Ik heb me nooit onvindbaar gehouden, ik ben regelmatig in België geweest." De Zeeuw rekende dan ook op een buitenvervolgingstelling, tot hij in 2015 toch opnieuw werd aangehouden. "Alles veranderde door de verklaring van Roy Larmit. Mijn toenmalige advocaat zei me dat het allemaal om geld ging." Dat blijft volgens de Clercq de logische reden voor de verklaringen van Larmit. "Of bedoelde hij er niets kwaads mee, omdat het allemaal niets met de kasteelmoord te maken had? Daar komt mijn boosheid vandaan. Door hem zit ik hier, terwijl ik onschuldig ben. Voor ik werd aangehouden had ik zelfs nooit van Stijn Staelens gehoord. Ik hoop dat u mij vrijspreekt, het heeft drie jaar geduurd."

De rechtbank zal uitspraak doen op 18 april om 14 uur.