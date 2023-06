De voorbije drie jaar organiseerde Andrea op haar eentje zo'n 589 opruimacties op het strand voor Proper Strand Lopers. In totaal liepen er in diezelfde periode 619 acties, waardoor Delanghe goed was voor 97% van de opruimacties. Naar schatting ruimde ze in die drie jaar ruim 14.000 liter afval.

En daarvoor beloont de organisatie haar nu.