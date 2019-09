Andrei Lugovski voor het eerst op podium sinds vergiftiging

In het Kursaal in Oostende heeft Andrei Lugovski (36) zondag voor het eerst in lange tijd opgetreden. Bijna twee jaar geleden werd de zanger vergiftigd met thallium, een bestanddeel van rattenvergif.

De zanger van Wit-Russische origine werd begin 2018 vergiftigd en lag bijna 6 maanden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn lichaam raakte zwaar beschadigd: de organen waren aangetast, hij kon niet praten of lopen en was bijna blind. De dokters vreesden even voor zijn leven en voorspelden een revalidatie van 4 tot 5 jaar, maar nu maakt hij een comeback.

Poging tot vergiftiging wordt ook poging tot gifmoord genoemd. Voor de correctionele rechtbank staan hierop gevangenisstraffen tot 20 jaar, voor het hof van assisen is de maximumstraf zelfs 30 jaar opsluiting. Het is nog onduidelijk hoever het staat met het gerechtelijk onderzoek.

Bekijk ook: