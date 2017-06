Animal rights met 175.000 handtekeningen naar minister

Die verzamelde de organisatie nadat ze de wantoestanden in het slachthuis van Tielt aan het licht bracht, eind maart.

Na het undercoverfilmpje in het slachthuis van Tielt volgde een storm van protest over de manier waarop de varkens er werden behandeld. De dagen erna startte Animal Rights een onlinepetitie. 175.000 mensen ondertekenden die petitie waarin de organisatie aandringt op de sluiting van het slachthuis. Die handtekeningen zullen symbolisch afgegeven worden, vrijdag om halfdrie, in Brussel op het kabinet van minister Weyts.

Pamflet

Daarnaast zullen de activisten ook een pamflet overhandigen. "Dieren moeten bij de wet erkend worden als levende wezens met gevoel. Alleen zo krijgen zij de bescherming die zij nodig hebben", aldus voorzitter Nadine Lucas. "We dringen aan op een verandering in de grondwet die dieren erkend als levende wezens, in plaats van roerende goederen."

Animal Rights diende, onder meer met steun van Gaia, ook een klacht in bij het West-Vlaamse parket. Die zaak is nog steeds in onderzoek. "Eigenlijk is dit de omgekeerde wereld. Het zijn de overheden en de Dienst Dierenbescherming die moeten toezien op het welzijn in het slachthuis. Het is niet aan ons om processen aan te spannen", aldus Lucas, die in de heropening van het slachthuis een verkeerd signaal ziet. "Misstanden met dieren worden omwille van economische belangen te snel vergeven en vergeten."

Animal Rights blijft de zaak nauwgezet volgen. "Maar uiteraard mogen we niet meer binnen, dus we kunnen op dit moment niet zeggen of de situatie in het slachthuis verbeterd is", besluit Lucas.