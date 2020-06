Animal Rights openbaart gruwelijke beelden slachthuis Torhout

Die zijn genomen in 2019 en aangeleverd door een anonieme bron. Deze keer gaat het om varkensslachter Van Hoornweder uit Torhout. Er worden in dit slachthuis maximaal 650.000 varkens per jaar geslacht. Het vlees van de dieren wordt geëxporteerd binnen Europa en naar delen van Azië en Afrika.

Levend verdronken

Volgens Animal Rights moet het slachthuis gesloten worden en moet er een onderzoek komen naar wantoestanden. "We zien varkens die te kreupel zijn om zelfstandig uit de vrachtwagens te komen of nog net hinkend hun weg naar buiten vinden. We zien varkens met prolapsen, varkens met necrotische wonden, varkens met enorme abcessen en hoogzwangere zeugen", zeggen de dierenactivisten. "Sommige zeugen aborteren spontaan hun biggen op weg naar de wachtruimte. Varkens ontwaken weer na verdoving. Varkens leven zelfs nog nadat hun hals is doorstoken. Ze komen schreeuwend bij, ondersteboven-hangend aan een ketting in de slachtlijn, en verdrinken levend in het broeibad".

Al langer problemen

Uit de opgevraagde inspectierapporten blijkt dat het probleem met verdoving van varkens zeker al speelt sinds 2017. "Het slachthuispersoneel is onvoldoende opgeleid om terugkerend bewustzijn bij de dieren te constateren of ongeïnteresseerd in het lijden van de dieren. De (eind)verantwoordelijken in het slachthuis grijpen niet in".

Animal Rights eist onmiddellijke sluiting van het slachthuis van Torhout, een onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen het slachthuis en dat de verantwoordelijken voor het dierenleed binnen het slachthuis worden ontslagen en vervolgd.

Klacht

Animal Rights dient samen met GAIA een klacht in tegen het slachthuis vanwege de geconstateerde misstanden in de beelden en inspectierapporten. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Het is onze plicht om net zoals tegen de verschrikkingen in het slachthuis van Tielt nu een strafklacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen het varkensslachthuis van Torhout. Blijkbaar was het schandaal van Tielt als wake up-call nog niet genoeg. Wij roepen de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts op om onmiddellijk op te treden."

"Inspectie dringend en noodzakelijk"

“Deze beelden illustreren dat het huidige controlesysteem in slachthuizen tekort schiet. Er is in elk slachthuis permanent een ‘dierenarts met opdracht’ aanwezig om toezicht te houden, maar dit volstaat duidelijk niet om wantoestanden te vermijden. Daarom komt er vanaf dit najaar een extra controleteam van dierenartsen die dag en nacht verrassingsinspecties zullen uitvoeren, toegespitst op dierenwelzijn. Op dit moment zijn de controles van mijn inspecteurs beperkt tot de meest dringende en noodzakelijke taken, omdat onder andere in Duitsland en Nederland is gebleken dat slachthuizen broeihaarden kunnen zijn voor het coronavirus. Een inspectie in dit slachthuis in Torhout lijkt mij echter wel dringend en noodzakelijk”, aldus minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Bekijk hieronder de beelden, ze zijn niet geschikt voor gevoelige kijkers.

Slachthuis Torhout - full clip - no VO from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.