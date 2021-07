Animal Rights voert actie aan slachthuis Torhout

Animal Rights en All For Animals voeren vanochtend actie bij varkensslachthuis Van Hoornweder in Torhout.

In juni 2020 bracht Animal Rights beelden uit het slachthuis naar buiten waarop te zien is hoe kreupele en zieke dieren aangevoerd worden. Animal Rights diende samen met GAIA een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen het slachthuis Van Hoornweder. "De klacht gaat in de eerste plaats om de falende verdoving. Daarnaast worden er niet-transportwaardige dieren aangeleverd," luidt het.

Animal Rights eist de onmiddellijke sluiting van het slachthuis van Torhout, een onafhankelijk onderzoek naar het reilen en zeilen binnen het slachthuis en dat de verantwoordelijken voor het dierenleed binnen het slachthuis worden ontslagen en vervolgd.

Lees ook: