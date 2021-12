Animal Rights voert actie tegen kerstkalkoen op feestdis

Daar hielden de activisten een serene wake om aandacht te vragen voor het leed van de kerstkalkoenen. De dierenrechtenorganisatie roept dan ook op om dit jaar te kiezen voor plantaardige alternatieven en de kerstkalkoen van tafel te laten.

Bij Volys Star worden wekelijks 16.000 tot 18.000 kalkoenen geslacht. Volgens Animal Rights is de situatie voor kalkoenen erbarmelijk. "Veel kalkoenen sterven een vroegtijdige dood in de stallen. De hoge sterftecijfers zijn te wijten aan diverse problemen op gebied van welzijn en gezondheid zoals ziektes in de stallen en dieren die elkaar vertrappelen. Het selectief doorfokken op groeisnelheid en extreme borstvleesontwikkeling brengt ook weer problemen met zich mee zoals pootafwijkingen en problemen met ontwikkeling van het beenderstelsel. De dieren zijn hierdoor fysiek beperkt in hun normale en comfortabele bewegingspatroon."