Een animator van de speelpleinwerking in Izegem is positief getest op het coronavirus.

Alle animatoren en kinderen uit de bubbel worden getest. De ouders zijn ingelicht en hoeven zelf niet getest worden indien hun kind negatief test. Voor de andere kinderen uit andere bubbels is er geen probleem, zij hoeven niet in quarantaine. De stad houdt alles goed in de gaten en staat in nauw contact met de behandelende arts.