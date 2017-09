Ann Minne-Soete staat op lijst Open Vld Plus

Soete zag het niet meer zitten om met lijsttrekker Pol Van Den Driessche samen naar de kiezer te trekken en besloot om na zogenaamde pesterijen voortaan als onafhankelijke in de gemeenteraad en het parlement te zetelen. Zij had het er vooral moeilijk mee om als tweede te fungeren en als vrouw aan de kant geschoven te worden. Bij de vorige verkiezingen haalde Ann Minne-Soete 5.600 voorkeursstemmen. Soete heeft naar eigen zeggen een heel emotioneel jaar beleefd, maar gaat daar verder niet meer op in. Gesprekken met veel Bruggelingen en kiezers hebben haar gesterkt en overtuigd om verder te doen met de politiek.

Plus-kandidaten

Soete werd door verschillende partijen benaderd, maar kiest er nu voor om als onafhankelijke op te komen op de lijst van de Brugse liberalen. Ze krijgt er de derde plaats na Mercedes Van Volcem en Jasper Pillen. De lijst zal overigens Open Vld Plus heten. Open Vld trekt immers meerdere Plus-kandidaten aan die complementair kunnen zijn op verschillende materies en die zich kunnen vinden in een gemeenschappelijk charter voor een positief Brugge. De partij zoekt ook Plus-ambassadeurs om mee te werken aan het nieuwe politieke project. Speerpunten zijn onder andere een betere mobiliteit, een parkeerplan met visie, welvaart voor elke Bruggeling door voluit te gaan voor economie en een betere levenskwaliteit.