Meer over dit onderwerp vanavond bij FOCUS

Ann Soete niet langer fractieleider N-VA in Brugge

Ann Soete is niet langer fractieleider van N-VA in de Brugse gemeenteraad.

Haar ontslag komt niet onverwacht. In oktober 2018 mag ze de NV-A lijst niet trekken, dus vindt ze dat ze ook geen fractieleider meer moet zijn.

Ze blijft zich wel inzetten voor haar partij en zal zich concentreren op een aantal grote politieke dossiers. Het is wel nog niet duidelijk of Ann Soete in 2018 op de N-VA lijst zal staan.