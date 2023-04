Ann Van Essche (CD&V) eerste Izegemse lijsttrekker

In Izegem is CD&V de eerste partij die de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 bekendmaakt. Dat is de 58-jarige AnnVan Essche.

CD&V zetelt momenteel in de meerderheid in Izegem. Samen met N-VA vormen ze het College van burgemeester en schepenen. Van de zes huidige schepenen, zijn er vijf van de partij N-VA. De enige schepen van CD&V is Ann Van Essche. Zij is nu de lijsttrekker van de partij voor de stad Izegem.

CD&V is in Izegem de eerste partij die de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 bekendmaakt. De partij hoopt na de verkiezingen meer zetels in de gemeenteraad te bezitten. Momenteel heeft CD&V er drie.