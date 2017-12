Ann Vanheste legt mandaat als volksvertegenwoordiger neer

“Dit was geen gemakkelijke beslissing, maar ik wil geen half werk doen en dan moet je keuzes durven maken. Mijn gemeente gaat voor alles en daarom doe ik afstand van mijn functie als parlementslid. Bovendien kan ik op die manier ook meer tijd vrijmaken voor mijn gezin.”

Sinds 2010 was Ann Vanheste lid de Kamer van Volksvertegenwoordigers waar ze vooral actief was in de commissies Bedrijfsleven en Handelsrecht en waar ze vooral inzette op dossiers voor de kleine zelfstandigen zoals de krantenboer. Ze diende ook voorstellen in over de onafhankelijkheid van medische experts na ongevallen en over een beter statuut voor jobstudenten en zelfstandige studenten.