Anna Deketelaere is nieuwe junior Stadsdichter

Voor de zevende keer ging Roeselare op zoek naar een nieuwe, getalenteerde Junior Stadsdichter. Het thema voor deze editie was 'VRIENDSCHAP'. De jury verkoos uit 388 gedichten dat van Anne Deketelaere als winnaar.

Tijdens de Week van de poëzie, het grootste poëziefeest van de Lage Landen, is ook Roeselare van de partij met een verbindende portie woorden. De winnaar voor de editie van 2023 is Anna Deketelaere uit het vijfde leerljaar. Haar gedicht werd door de jury uit maar liefst 388 gedichten tot de beste verkozen.

Net zoals de voorbije jaren zal het gedicht van Anna de komende maanden ergens in het straatbeeld opduiken.

Publieksprijs

Ook dit jaar kon het brede publiek opnieuw massaal stemmen voor hun favoriete gedicht. Zowel aan de stemstandjes van ARhus als op de Jeugdwebsite kon er gestemd worden. De meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Nora Lefevere met haar gedicht Eén plus één is één.

Zowel de publiekswinnaar als de nieuwe junior stadsdichter krijgen een leuke prijs en mogen met hun klas pannenkoeken eten in ARhus.

Gedicht winnaar

Ik beleef alle herinneringen opnieuw in mijn hart.

Zoals skiën in Frankrijk, het leek alsof we in een pretpark waren bedekt met sneeuw.

Of toen we aan de klok hingen bij het hoogteparcours.

Het leek net of we een vogel waren, we vlogen de tijd voorbij.

En wanneer we bij elkaar sliepen, telden we in plaats van schapen alle

herinneringen die we samen hadden gedeeld.

- Anna Deketelaere