Annick Lambrecht legt eed af in de Kamer

De Brugse schepen (sp.a) volgt er Johan Vande Lanotte op, die zich nu voltijds op het burgermeesterschap van Oostende gooit. Omdat ze nu in de Kamer zetelt, moet ze haar schepenambt opgeven, wie haar in Brugge opvolgt is nog niet bekend. Annick Lambrecht is 47 en was onder andere schepen van mobiliteit en sport. Ze gaat onder meer zetelen in de commissie justitie. Op twitter liet ze volgende commentaren optekenen "Lijkt op eerste schooldag. Ik ga Brugge missen, maar dit is unieke kans".