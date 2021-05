Annie schrijft boek over haar vader, chef-Kok in Auschwitz

Annie Van Pamel heeft een boek geschreven over haar vader Willy. Midden in de oorlog werd de Blankenbergenaar als jonge beloftevolle kok verplicht om in Auschwitz in de grootkeukens van de nazi's te werken.

Zijn dochter Annie schreef het boek samen met auteur Dirk Verhofstadt. 'Chef-Kok in Auschwitz' is een sterk liefdesverhaal, want ook haar Annies moeder werkte in Auschwitz. Maar het speelt zich wel af tegen het decor van één van de gruwelijkste plaatsen uit de wereldgeschiedenis.

Annie Van Paemel: “Voor en tijdens de oorlog was mijn vader een talentvolle kok. Eind ‘42 werd hij aangesproken door een Duitse militair die hem vroeg of hij wilde werken in Duitsland, mijn vader had daar absoluut geen zin in.”

Maar het waren grimmige tijden. Drie dagen later arriveerde hij in Auschwitz, zonder te weten dat het Auschwitz was. “ Op dat moment wist hij ook niet dat wat voor zaken er zich afspeelden in die uitroeiingskampen. Dat is maar gaandeweg doorgedrongen bij hem.”

De kok was smoorverliefd en liet zijn lief overkomen naar Duitsland. Verlof krijgen om haar in België te komen bezoeken was uitgesloten. Het jonge koppel ziet veel ontbering en probeert te helpen door voedselresten uit de keuken te bezorgen aan de stervenden. Beiden hebben Auschwitz en de bevrijding ervan overleefd en bouwden na de oorlog een leven uit als hotelliers in Blankenberge.

Het boek is uitgegeven bij Houtekiet en ligt sinds vandaag in de boekhandel.