'ANNO 1465': terug in de tijd in provinciedomein Raversyde

Dit weekend wordt het provinciedomein Raversyde in Oostende omgetoverd tot het middeleeuws vissersdorp Walraversijde. Tijdens 'ANNO 1465' leven een groep acteurs er drie dagen lang zoals de mensen in de 15de eeuw dat deden.

De activiteit kadert in de 'Week van de Provinciedomeinen' van 14 tot en met 22 april. In West-Vlaanderen gingen er afgelopen week zo'n 38 activiteiten door in 15 verschillende provinciedomeinen.

Ook morgen kan iedereen nog terecht in provinciedomein Raversyde om de middeleeuwse bezoekers bezig te zien.