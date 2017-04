Anoniem politievoertuig crasht in Harelbeke

In Harelbeke is een anoniem politievoertuig in botsing gekomen met een ander voertuig, op weg naar een vechtpartij.

Dat berichtte Het Laatste Nieuws zondagavond en het nieuws wordt bevestigd door commissaris Michaël Vanden Heede van politiezone Mira. Het anonieme politievoertuig was zondagavond om iets na 20 uur samen met een gestreept politievoertuig op weg naar een vechtpartij. Het anonieme politievoertuig botste op een voertuig dat links wilde afdraaien. "Twee politieagenten en de bestuurder van de andere wagen raakten gewond, maar niemand is in levensgevaar. Het politievoertuig is wel volledig vernield", aldus Vanden Heede.