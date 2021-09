Anonieme kunstverzamelaars laten in hun kaarten kijken in Be Part

Ze blijven anoniem, maar een deel van hun vaak rijke privécollecties, zowat zestig werken, komt nu naar buiten in Be Part in Waregem. "Frequently the woods are pink" is de titel van de tentoonstelling en verwijst naar een gedicht van de Amerikaanse Emily Dickinson. Patrick Ronse van Be Part: "We hebben meestal bezoeken bij de mensen thuis gebracht. Dan zie je kunst in elke ruimte van de keuken tot de badkamer toe. Maar er zijn ook verzamelaars die een industrieel pand verworven hebben en daar een soort tentoonstellingsruimte van gemaakt hebben." (Lees verder onder de foto)

De werken dateren uit een periode van de laatste 50 jaar. Werk van klinkende namen zoals Tuymans, Borremans of Sol Lewitt is er te zien maar ook andere pareltjes zoals 'ode à l'oubli' van Louise Bourgeois toen ze al 94 was. Minder bekend is het wassen kwetsbare beeld 'nude' van de Zwitser Ugo Rondinone. Of de paddestoelen van de Duits-Belgische Carsten-Höller.