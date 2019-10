Antimelkreclame op trams stopgezet

De reclamecampagne met de slogan 'Melk is Dodelijk' op trams is stopgezet.

Na onderling overleg zetten adverteerder Be Vegan, de Belgische veganismevereniging, en Lijncom, de dochter van de De Lijn die de reclameruimte op de trams en bussen verkoopt, er een punt achter omdat de campagne als kwetsend werd ervaren, meldt Lijncom.

De landbouworganisaties waren allerminst te spreken over de campagne "Melk is dodelijk voor 150.000 Belgische kalfjes per jaar" van Be Vegan en hadden al stappen ondernomen. Bovendien waren bij Lijncom al ontstemde reacties binnengelopen. Daarop volgde donderdag overleg.

Volgens Be Vegan volgde de beslissing na een "georchestreerde actie van de melksector" die de sensibiliseringscampagne "censureerde". De organisatie pleit voor plantaardige alternatieven omdat aan de "zuivelproductie inherent dierenleed verbonden is". De organisatie herhaalt dat het allesbehalve individuele landbouwers wil viseren, maar wel de algemene melkconsumptie aan de kaak stellen. Het aangehaalde cijfer moet verwijzen naar het aantal stierkalfjes uit de zuivelindustrie dat in 2017 geslacht werd.

Klacht

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) had een klacht ingediend bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) tegen de campagne. De organisatie was niet te spreken over een "slag in het gezicht voor vele hardwerkende boeren" en "fake news" van de veganistische lobby.

Ook Boerenbond was in actie geschoten. Voorzitter Sonja De Becker nam contact met de openbaarvervoermaatschappij "om de stigmatiserende en beschuldigende tramcampagne" aan te klagen en vroeg de onmiddellijke stopzetting. "Onze veetelers zijn ondernemers die dierenwelzijn juist hoog in het vaandel dragen. Deze campagne is uitermate kwetsend en stigmatiserend voor alle individuele melkveehouders en alle mensen die in de sector werken", liet De Becker weten.

