Anzac Day: plechtigheid bij ochtendgloren in Polygoonbos

Het is Anzac Day. Dan herdenken Australië en Nieuw-Zeeland hun familieleden die gevallen zijn in oorlogen en specifiek ook in de eerste wereldoorlog. In Zonnebeke is op de militaire begraafplaats in het Polygoonbos een korte plechtigheid gehouden bij zonsopgang.

Voor dag en dauw kwamen de ambassadeurs van Australië en Nieuw-Zeeland naar de herdenking. Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten waren in 1917 betrokken bij de slag om het Polygoonbos, waarbij heel wat mensen het leven lieten.

"Bijzondere betekenis"

Op 25 september 1917 zijn in Polygoonbos heel wat Australische en Nieuw-Zeelandse soldaten omgekomen bij de aanval om het bezette Plygoonbos te heroveren. Er liggen meer dan 500 jonge mensen begraven. Met de Last Post en een kransneerlegging werden ze op Anzac Day herdacht.

"Het is heel betekenisvol voor mij persoonlijk", zegt Caroline Millar, ambassadeur van Australië. "Mijn man komt uit België en zijn familie uit Vlaanderen. We hebben dat sterke gevoel hoe belangrijk het is voor Australiërs en Nieuw-Zeelanders, maar ook voor Belgen en die combinatie heeft een heel bijzondere betekenis voor ons."

Maar de herdenking, die ook de gruwel van de oorlog aanklaagt, kon niet voorbij aan wat vandaag in Oekraïne gebeurt.

Burgmeester van Zonnebeke Dirk Sioen: "Poetin heeft het in zijn hoofd gehaald om dat land binnen te vallen. Ik vind dat verschrikkelijk voor die mensen. Wij hebben ook in de Eerste Wereldoorlog geweten dat onze overgrootvaders en kinderen moesten vluchten naar Frankrijk. Dat herhaalt zich nu in Oekraïne. Wij vangen als Zonnebeke ook mensen op uit Oekraïne en ik vind het onze plicht om dat te doen."

En nu reizen weer kan, komen ook weer meer mensen van de andere kant van de wereld om Anzac Day in Flanders Fields te herdenken. Na de ceremonie legden bezoekers poppies neer op het graf van een familielid.

Twee monumenten

Na vier keer uitstel over een periode van twee jaar zijn gisteravond, dag vóór ANZAC-Day, in Zonnebeke (Polygoonbos) en Passendale (Oude Kaasmakerij) twee herdenkingssilhouetten uit Cortenstaal ingehuldigd.

Dat gebeurde in aanwezigheid van de ambassadeurs van Australië en Nieuw-Zeeland.

Tijdens de Derde Slag om Ieper, internationaal beter bekend als “Passchendaele 1917” (31 juli – 10 november 1917), werden vanaf de laatste dagen van september 1917 bijzonder grote aantallen Australische en Nieuw-Zeelandse troepen ingezet in de ruime omgeving rond Zonnebeke. Samen vormden die meer dan 100.000 militairen het “Australian and New Zealand Army Corps” (ANZAC).

De ANZAC-acties van einde september tot half oktober waren een periode van “triumph and disaster”. Na aanvankelijk indrukwekkende terreinwinst geboekt te hebben, kwamen de betrokken eenheden op 12 oktober, in het zicht van Passendale, in ware “Killing Fields” terecht. Op die dag leed, onder andere, de Nieuw-Zeelandse Divisie ongeëvenaarde verliezen (meer dan 800 doden in enkele uren). 12 oktober 1917 wordt in de Nieuw-Zeelandse geschiedenis dan ook steevast als “The Blackest Day” omschreven. Ook de Australiërs werden niet gespaard.

Beladen locaties

De nieuwe memorials worden opgericht op twee, voor de betrokken landen, erg beladen plaatsen. Voor de Australiërs gaat het over een hoek van het door hen ingenomen Doelbos (toen “Polygon Wood”), met zicht op de te veroveren heuvelrug rond Broodseinde. Het beeld herdenkt de reeks van zware gevechten waarin Australische eenheden betrokken waren tussen 20 september en 10 november 1917.

Het Nieuw-Zeelands silhouet wordt daarentegen specifiek opgedragen aan die ene dramatische dag van 12 oktober. Het staat, heel symbolisch, vlakbij de startlijn van de compleet mislukte aanval en kijkt uit over het slagveld van die dag.

Achtergronden van het initiatief De plaatsing en inhuldiging is een initiatief van de vrijwilligersorganisatie “Genootschap Passchendaele Society 1917 vzw” (GPS17), in nauwe samenwerking met de gemeente Zonnebeke en de ambassades van Australië en Nieuw-Zeeland.