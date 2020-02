Anzegem herdenkt crash van vliegtuig in 1945

Frank Burton Elliott (22), de Australische piloot van het Mustangvliegtuig, was op het einde van de Tweede Wereldoorlog op missie richting Duitsland. Hij vloog naar het Rurhgebied in Duitsland om Lancaster bommenwerpers te escorteren, maar hij overleefde de explosie niet.

Vorig jaar nog plaatste de gemeente Anzegem een gedenksteen vlakbij de plaats waar de overleden piloot op 7 februari 1945 met zijn schietstoel werd teruggevonden.

De herdenking van de vliegramp in Anzegem start met één minuut stilte. Er wordt ook een brief voorgelezen van een nog levende zus van Frank Burton Elliott voorgelezen: “Frank was een zoon en broer en we hebben hem sinds zijn dood altijd verschrikkelijk gemist. Wij waarderen het enorm dat jullie hem herdenken en we zijn vereerd met het gedenkteken dat hier werd opgericht. Wij gedenken hem in het bijzonder, maar we beseffen dat hij één van de ontelbaar veel jonge mensen is die hun leven gaven voor de vrijheid en door hem te gedenken, willen wij hen allen gedenken. Van harte dank vanwege de zus van Frank, Margaret Radford en heel haar familie.”

Gisteravond was er in Australië al een eerbetoon voor de piloot aan het Australian War Memorial in Canberra. Bekijk de beelden hier.