Anzegem moet kiezen tussen pest of cholera

Al jaren zijn er verkeersproblemen in de Kerkstraat. Veel vrachtverkeer zoekt vanaf de E17 in Waregem zijn weg naar Oudenaarde via de dorpskern en dat zorgt voor verkeersonveilige situaties. Om die problemen aan te pakken is er volgens het Agentschap Wegen en Verkeer een ringweg nodig, iets wat de gemeente niet ziet zitten.

Onteigening van 54 huizen

Al enkele jaren is er in Anzegem hevig protest tegen die eventuele ring. Het laatste voorstel, met een kostprijs van zo'n 120 miljoen euro, werd in 2018 verworpen door het gemeentebestuur. Daarop kwam het Agentschap Waterwegen en Verkeer (AWV) met het voorstel de Kerkstraat te verbreden, ten koste van 54 huizen. Die zouden onteigend worden. Een aantal daarvan staat nu al leeg, maar lang niet allemaal. En voor de bewoners is dat absoluut geen aangenaam verhaal.

Nu is het aan de gemeente om te kiezen. Dat gebeurt op 13 oktober.

Lees ook: