Anzegem moet verkeersveiliger worden

Maar ook het gemeentebestuur zelf moet inspanningen leveren, zegt Veys. "Vrijliggende fietspaden, veilige oversteken, op alle fronten moet een tandje bijgestoken worden. Ik mis teveel actie van de lokale overheid, ondanks grote beloftes op de verkiezingsavond in 2018. Dat is een absolute prioriteit."

De gemeente Anzegem doet naar eigen zeggen wat het kan, maar geeft toe dat de budgetten beperkt zijn. Schepen Christophe Vandererven: "We zijn continu bezig met verkeersveiligheid. De knelpunten die opgepikt zijn door Veys, wij zijn daar ook mee bezig, ze zijn in uitvoering zelfs. Het gros van de zaken wordt dit jaar nog gerealiseerd. Ik hoop gewoon dat er budget wordt vrijgemaakt om de N382 aan te pakken zodat we een veilige verbinding hebben tussen Waregem en Anzegem."

Op 16 juni is er een verkeersoverlegplatform waar burgers en verenigingen hun zegje kunnen doen. Ze kunnen daar ook hun bezorgdheden opwerpen en oplossingen aanbieden. Eind vorig jaar keurde de provincie het traject goed voor een omleidingsweg rond het centrum van Anzegem, die plannen zorgen al meer dan 10 jaar voor verdeeldheid in de gemeente.