Anzegem raadt weer mondmaskers aan

Activiteiten die dit weekend zijn georganiseerd, kunnen gewoon doorgaan, zegt burgemeester Gino Devogelaere. Wel raden ze aan om grote groepen mensen zo veel mogelijk te spreiden. Op een eetfestijn bijvoorbeeld is aangeraden om de tafels verder uit elkaar te zetten.

Waarom het aantal besmettingen in Anzegem nu plots zo sterk stijgt, is ook voor burgemeester Devogelaere een raadsel. “We zitten natuurlijk met een flink aantal besmettingen in de scholen, maar globaal gezien zijn er besmettingen bij inwoners van acht tot 88. In alle leeftijdsgroepen dus.”

De burgemeester van Anzegem verwacht dat gouverneur Decaluwé volgende week de burgemeesters in onze provincie gaat samenroepen, voor nieuwe maatregelen.