Anzegem viert Stijn Streuvels

48 jaar na zijn dood wordt Frank Lateur ereburger van Anzegem, een beroemd schrijver, die we beter kennen als Stijn Streuvels. Streuvels is talloze keren bekroond met prijzen voor zijn werken en nu krijgt hij ook postuum het ereburgerschap.

De familie van Stijn Streuvels is trots op het ereburgerschap. Streuvels woonde en werkte in het Lijsternest in de deelgemeente Ingooigem. Kleinzoon Karel Baert weet nog precies hoe het was om bij pépé op bezoek te gaan. “Hij was heel kindvriendelijk. Je voelde wel als kind dat het toch een speciale grootvader was. Je was daar ook wel fier op.”

Het kan nauwelijks overschat worden wat Stijn Streuvels voor de wereldliteratuur betekend heeft. Hij kreeg een eredoctoraat van de Universiteit Leuven en tal van andere erkenningen. Streuvels, geboren in Heule, werd in 1959 ook al ereburger van Kortrijk. Hij was toen 88 jaar.