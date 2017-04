Het gemeentebestuur van Anzegem wil overleg met de NMBS over het nieuwe vervoersplan.

Daarin staat dat er vanaf volgend jaar in het weekend geen treinen meer zullen stoppen in de stations van Anzegem en deelgemeente Vichte. Het gemeentebestuur wil minstens op zondagavond een trein die stopt voor de studenten die naar Gent of Brussel moeten.