Anzegemnaar opgepakt na ongewenste intimiteiten in Gentse Overpoort

Het incident gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag in café 't Kofschip in de uitgaansbuurt voor studenten. Het 21-jarige meisje verklaarde dat ze betast werd aan de borsten waarop de politie werd verwittigd. Die kon een verdachte, die nog aanwezig was in het café, oppakken. Het gaat om een 26-jarige man uit Anzegem. Hij werd verhoord en werd daarna vrijgelaten onder strenge voorwaarden. De man kreeg een verbod om zich in de Gentse uitgaansbuurt te begeven, in het bijzonder rond de Overpoortstraat. Hij kreeg ook een verbod op alcoholmisbruik opgelegd en moet daarvoor een gepaste begeleiding volgen. De voorwaarden gelden voor drie maanden en justitie zal nagaan of de man het opgelegde traject naleeft, zegt het parket.