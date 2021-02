Anzegemnaren protesteren tegen extra belasting

Die extra gezins-en bedrijfsbelasting is in het meerjarenplan ‘Anzegem morgen’ opgenomen. “Als we nu deze betaling niet weigeren, volgt er in juni nogmaals een aanslagbiljet voor hetzelfde bedrag. Een ‘cadeau’ dat we kunnen missen als kiespijn”, klinkt het bij de actiegroep. Ondanks de herhaaldelijke oproep om die belasting in moeilijke coronatijden af te schaffen is dat niet gebeurd. Bovendien zal de belasting tot op het einde van de legislatuur in de bus vallen. (Lees verder onder de foto)

"Bedragen zijn niet min"

Op de social mediakanalen regent het de afgelopen dagen negatieve reacties in de gemeente. Gezinnen en bedrijven kregen immers een nieuw aanslagbiljet en die valt niet in goede aarde. "Het is schrijnend om te lezen dat mensen met een pensioen, laag inkomen, handicap, gezinnen, lokale ondernemingen (die al voor maanden gesloten zijn), allemaal eenzelfde belasting voorgeschoteld krijgen", luidt het. "Bovendien zijn de bedragen niet mals: 75 euro voor een alleenstaande met kinderen ten laste, 100 euro voor een alleenstaande, 150 euro voor een gezin en een extra ondernemingsbelasting van 100 euro per ondernemingsnummer. Bovendien wordt bij de bedrijven wordt geen enkel onderscheid gemaakt. Zowel de kapper en het café dat al maanden gesloten is, mensen die slechts in bijberoep een activiteit uitoefenen als grotere bedrijven worden over dezelfde kam geschoren.

Petitie

Op Facebook is inmiddels een groep aangemaakt en er worden momenteel pamfletten uitgedeeld. Er werd al een klacht ingediend tegen de "disproportionele maatregel" en er loopt een petitie. Op die manier hoopt de actiegroep gehoor te krijgen bij de gemeente om deze extra belasting af te schaffen of toch minstens te herbekijken. De teller van de petitie staat momenteel op 680 handtekeningen.

Bekijk hier de link naar de petitie