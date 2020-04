Aperitiefbox om thuis op helden te klinken

‘Cheers For The Heroes’ heet het opmerkelijke initiatief, je doet er niet alleen je plaatselijke restaurant of café-uitbater een plezier mee, maar ’t is ook een financieel steuntje in de rug voor onderzoek naar infectieziekten.

"Wat we gaan doen is een overkoepelend platform bouwen, eigenlijk een webshop waar de horecazaken zich gratis kunnen registreren, en daar kunnen ze een zeer leuke aperobox samenstellen", aldus Louis Ottevaere, een horeca-uitbater uit Kortrijk en één van de initiatiefnemers.

De verkoop van de aperitiefboxen start op 1 mei, en ze worden dus ten laatste op 16 mei geleverd.