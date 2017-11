'Appartement verhuren op AirBnB mag niet'

Een man in Brugge die zijn appartement in een flatgebouw te huur aanbiedt met AirBnB moet daarmee ophouden. Dat zegt nu ook de rechter in beroep.

De advocate van een groep bewoners die het niet langer pikt dat één van de mede-eigenaars zijn appartement via de populaire website AirBnB verhuurt, laat dat weten.

De uitspraak bevestigt een eerder vonnis van een vrederechter. Die zegt dat verhuren via AirBnB wel degelijk een commerciële activiteit is en niet zo maar kan door particulieren. De AirBnB-verhuurder vocht dit aan maar krijgt nu dus ook in beroep ongelijk. Volgens de advocate is dit de eerste definitieve uitspraak rond AirBNB in dit soort zaken. Het is voorlopig nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de sector.