Appartementen onbewoonbaar na brand in Wenduine

In Wenduine is vrijdagavond even na 17.00 uur brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Als gevolg daarvan zijn de appartementen op de derde en vierde verdieping onbewoonbaar.

De brand ontstond in de Kerkstraat, in de achterste kamer van het appartement op de derde verdieping. Op dat moment bevonden een koppel en hun kleinkind zich in de ruimte. Zij werden door de brandweer met de ladderwagen vanop het balkon in veiligheid gebracht. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht.

Door de brand zijn de appartementen op de derde en vierde verdieping onbewoonbaar. Op het tweede verdiep is er waterschade. Over de juiste oorzaak van de brand is momenteel nog niets geweten.

Tijdens de bluswerken was de Kerkstraat afgesloten voor het verkeer.