Woensdagmorgen moesten een tiental bewoners hun appartement in de James Ensorlaan verlaten omdat er een rookontwikkeling was ontstaan in het gebouw. De brandweer van Nieuwpoort en Koksijde-Oostduinkerke kon het ontstaan van de rook lokaliseren in de liftkoker bij een bedieningspaneel.

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke kwam even ter plaatse om zich van de toestand te vergewissen. De brandweer ventileerde het appartement en na een uurtje konden de bewoners terug naar hun verblijf.