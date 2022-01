Appartementsmuur scheurt door "slecht pleisterwerk": "het was precies oorlog"

Het was rond middernacht dat de bewoners opgeschrikt werden door enkele knallen. Dimitri Bontinck, een van de bewoners, dacht dat het om zijn collectie wijnflessen ging, maar zag even later dat het pleisterwerk aan de muur was losgesprongen. Daarop belde hij de hulpdiensten. Om de anderen te alarmeren, wilde hij het brandalarm activeren, "maar dat werkte niet".

"Alles in orde"

26 bewoners, waaronder iemand in een rolstoel maar ook enkele gezinnen met kleine kinderen, konden terecht in ontmoetingscentrum Het Spoor. Ook de architect en een deskundige kwamen ter plaatse. Na grondig onderzoek bleek dat de stabiliteit in orde was. Intussen zijn alle bewoners weer thuis.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er zich problemen voordoen in het appartement. Toch blijkt dat de muur bij Dimitri Bontinck niet per se is gebarsten, maar dat het pleisterwerk mogelijke mankementen toont.