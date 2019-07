Appels en peren verbrand door hitte

De hitte van de voorbije dagen heeft bij heel wat landbouwers zware schade aangericht. Ook bij fruitkweker Simon Vervisch uit Boezinge is de schade aanzienlijk: meer dan een half miljoen appelen en peren zijn verbrand.

Het is niet de eerste keer dat het fruit in de boomgaard van Simon Vervisch verbrand raakt, maar deze keer is de schade voor de fruitteler enorm: meer dan een halfmiljoen appels en peren zijn getroffen door de zon. De verbrande vruchten kunnen uiteraard niet meer verkocht worden door het gebrek aan smaak, maar ook door het uiterlijk van het fruit. Het beschadigde fruit verkleurd en wordt uiteindelijk zelfs zwart.

Captatieverbod

Voorzorgen nemen is haast onmogelijk voor de telers. Door het captatieverbod kan het fruit niet meer besproeid worden en door de droogte is er ook meer schade door vogels. Bovendien moeten de fruittelers ook nog eens afrekenen met extreme droogte, strenge winters en de sluiting van de Russische grenzen. Al deze factoren samen zorgen ervoor dat het steeds moeilijker wordt voor de fruitkwekers om hun hoofd boven water te houden.

