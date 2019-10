Applaus van Paul Kalkbrenner voor filmpje dansende bejaarden

'Applause to all of you!⁣ You could not have phrased it better, Woonzorggroep GVO:⁣ "It is with your feet that you move, but it is with your heart that you dance…" #respect #neverstop⁣ #WoonzorggroepGVO'. Of "Bewegen doe je met je voeten, maar dansen doe je met je hart."

Meer dan 2 miljoen volgers

Dat schrijft de bekende Duitse dj Paul Kalkbrenner op zijn Facebookpagina met een link naar het clipje. Dat is mooi voor Woonzorggroep GVO die 10 West-Vlaamse rusthuizen telt (Bulskamp, Kortrijk, Meulebeke, Moorsele, Oostende, Wakken, Wingene, Zwevezele, Zedelgem). De dj heeft op Facebook meer dan 2,3 miljoen volgers.

Woonzorggroep GVO maakte het clipje met 80 bewoners naar aanleiding van haar 25ste verjaardag. Ze dansen op de techno van Paul Kalkbrenner. Het filmpje valt duidelijk in de smaak want heel veel mensen hebben het bekeken.