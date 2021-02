Apzi-Voka en politieke wereld verheugd over eengemaakte haven

Voka West-Vlaanderen is zeer verheugd over de fusie van de havens van Zeebrugge en Antwerpen. Ook de Vlaamse regering reageert positief. "Prachtige dag voor Vlaanderen," zegt Vlaams minister-president Jambon.

"Voor de haven van Zeebrugge, maar ook voor de Zeebrugse havenbedrijven en iedereen die zich verbonden voelt met de haven, is dit een historische dag", luidt het in een persbericht.

"Vlaamse wereldspeler"

Vorig jaar heeft Apzi-Voka een ‘Tienpuntenplan voor de Port of Antwerp-Zeebrugge’ opgesteld en dit tijdens de zomermaanden toegelicht aan de onderhandelende partijen. "Dit tienpuntenplan bevat voorstellen die volgens ons zullen bijdragen aan het welslagen van de nieuwe fusiehaven. Wij geloven dat Antwerpen en Zeebrugge zeer complementair zijn”, aldus Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “Door beide havens te koppelen ontstaat een nieuwe Vlaamse wereldspeler. Enkel door samen te werken kunnen de grote uitdagingen die op ons af komen (bereikbaarheid, klimaat, economie, innovatie, mens en talent, enz.) écht aangepakt worden”, klinkt het.

Infrastructuur

Beide havens hebben momenteel belangrijke infrastructurele dossiers lopen, zoals de nieuwe zeesluis in Zeebrugge en extra containercapaciteit. "Het is essentieel dat deze dossiers onverkort worden verdergezet, en dat beide partijen elkaar ondersteunen in de snelle realisatie van deze en andere vergelijkbare dossiers. Een adequaat lokaal stakeholdersoverleg is daarom een belangrijk aandachtspunt”, vult Marc Adriansens, voorzitter Apzi - Voka West-Vlaanderen aan. Apzi-Voka verdedigt de belangen van de private bedrijven in Zeebrugge.

Volgens Apzi-Voka dient de eengemaakte haven binnen een eengemaakt havengebied sterk in te zetten op de interconnectiviteit tussen de beide sites. Naast een bundeling van goederenspoorvervoer en het stimuleren van de estuaire vaart, moet er daarom dringend werk gemaakt moeten worden van een volwaardige binnenvaartverbinding voor Zeebrugge bijvoorbeeld.

Reactie Vlaanderen

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van economie Hilde Crevits zijn heel tevreden. Hilde Crevits: “Zeebrugge en Antwerpen zijn complementair, goed verbonden en samen zijn ze beter gewapend om de concurrentie met andere internationale havens aan te gaan. De samenwerking versterkt bovendien onze economie en onze arbeidsmarkt. Beide havens zijn goed voor een directe en indirecte tewerkstelling van meer dan 150.000 jobs. In tijden van relance zijn economie en tewerkstelling duidelijke prioriteiten voor de Vlaamse Regering. De havens van Antwerpen en Zeebrugge spelen eveneens een belangrijke rol spelen in de energietransitie, in digitaliseren en exporteren. Denk aan windenergie, denk aan waterstof. Samen kiezen ze voor een innovatieve omslag naar een duurzame, circulaire economie richting een klimaatneutrale industrie tegen 2050.”