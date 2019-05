Apzi-Voka West-Vlaanderen tevreden met beslissing zeesluis

"Met de nieuwe sluis krijgen we de garantie op verdere economische groei en extra tewerkstelling. Ook voor de volgende Vlaamse regering moet dit een prioritair dossier blijven, want zij zal dit project verder moeten voorbereiden, budget voorzien en realiseren. We beseffen dat er nog verschillende procedurele stappen gezet moeten worden, maar ten laatste in 2021 moet de schop ook effectief in de grond”, stelt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen.

Leefbaarheid in Zeebrugge

Daarnaast is Apzi-Voka West-Vlaanderen blij dat de Vlaamse overheid aankondigt sterk te zullen inzetten op flankerende maatregelen die de leefbaarheid ten goede moeten komen. Door de inplanting op de Visartsite zullen enkele woningen en bedrijven verplicht zijn om zich elders in Zeebrugge te vestigen. Er komt echter een participatieproces onder leiding van gouverneur Carl Decaluwé samen met het stadsbestuur en het havenbedrijf. "We moeten tot een win-win situatie komen voor zowel de Zeebrugse haven als de lokale leefgemeenschap. Laat ons allemaal samen de handen in elkaar slaan om de toekomst van de Zeebrugse haven als economische motor voor West-Vlaanderen en bij uitbreiding voor heel Vlaanderen te garanderen”, besluit Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen.

