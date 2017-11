De aanhoudende regenval zorgt voor heel wat aquaplaning op de snelwegen in West-Vlaanderen. Er gebeurden reeds verschillende ongevallen met blikschade door de watergladheid.

Op de E403 richting Kortrijk gleed rond 13.30 uur een wagen van de baan, de auto belandde in de berm. Eerder op de dag gebeurde er nog een ongeval op de E403 in de richting van Brugge, daar kwam het voertuig in de gracht terecht.

Ook glad op E40

Deze ochtend verloor een Franse bestuurster de controle over haar voertuig op de E40 tussen Adinkerke en Veurne. Ze werd een tijdlang verzorgd in de ziekenwagen en dan naar het ziekenhuis in Veurne overgebracht.