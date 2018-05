Die vindt nu toch dat de lessen passen in het aanbod van een lokaal dienstencentrum. Ze zal dan ook geen maatregelen nemen. Opvallend, want in februari nog had de minister nog kritiek. Ze vond het niet de taak van het Sociaal Huis om lessen Arabisch te organiseren.

De voorzitter van het OCMW noemde de hetze destijds een storm in een glas water, omdat het ging om een eenmalige lessenreeks van welgeteld acht uur voor medewerkers en vrijwilligers die in contact komen met anderstalige nieuwkomers.

Lees ook: