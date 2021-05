Het arbeidsauditoriaat laat weten dat er deze middag een Portugese arbeider om het leven gekomen is in het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke.

Hij was er aan het werk op een tijdelijke bouwwerf. De man van 47 was er in dienst van een Antwerpse onderaannemer en werd aangereden door een bestelwagen van een andere onderneming die op de site werkzaam is. Het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen onderzoekt de zaak. De plaats is strafrechtelijk in beslag genomen om verder onderzoek mogelijk te maken. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk is ter plaatse. Het arbeidsauditoraat stelde ook een verkeersdeskundige aan.