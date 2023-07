Arbeider overleden na val in septische put

De 46-jarige arbeider die op 22 juni zwaargewond raakte bij werkzaamheden aan de waterzuiveringsinstallatie van woonzorgcentrum De Zilverberg in Rumbeke, is overleden.

De man was samen met een collega een septische put aan het reinigen. Hij raakte bedwelmd door de gassen, verloor het bewustzijn en viel in de put. Zijn collega probeerde hem nog uit de put te halen, maar ook hij raakte bedwelmd door de vrijkomende gassen. De brandweer slaagde erin om het eerste slachtoffer uit de put te halen en hem te reanimeren. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar AZ Delta. Anderhalve week na het ongeval, is de man bezweken aan zijn verwondingen.

De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk voert nu een onderzoek om uit te zoeken of de werkgever vooraf een risicoanalyse maakte en of er voldoende preventiemaatregelen waren.

Lees ook: