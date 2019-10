Arbeider uit Ingelmunster zwaargewond in Brugge

In Brugge is een man (58) uit Ingelmunster vanmorgen zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval.

Dat gebeurde tijdens afbraakwerken van een loods aan de Lieven Bauwensstraat. De man is naar het ziekenhuis AZ Sint-Jan gebracht en is intussen buiten levensgevaar.

Een deskundige onderzoekt het ongeval in opdracht van het gerecht. Uit de eerste resultaten blijkt dat de oorzaak van het ongeval onduidelijk is. Het kan te maken hebben met de instorting van een gewelf in de loods.

Tijdens het onderzoek worden alle facetten van de arbeidsveiligheid bekeken, laat het arbeidsauditoraat weten.