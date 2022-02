Arbeider valt 15 meter naar beneden in liftschacht, hij is in levensgevaar

Gisterennamiddag vond op een werf in de Paul Parmentierlaan in Knokke-Heist een ernstig arbeidsongeval plaats. Daarbij raakte een arbeider levensgevaarlijk gewond.

Een man van 30 was vanop de derde verdieping ventilatiebuizen aan het doorgeven aan zijn collega’s op de tweede verdieping via de liftschacht. Hierbij liep één en ander fout en viel het slachtoffer 15 meter naar beneden. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar AZ St-Jan in Brugge. Het slachtoffer werkte voor een Tieltse onderneming en woont in Zulte.

Het Arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen heeft een onderzoek opgestart. De werf werd hierbij verzegeld. Deze ochtend kwam de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk ter plekke om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken en na te gaan of er inbreuken werden begaan op de welzijnswetgeving en voorschriften in verband met de arbeidsveiligheid.