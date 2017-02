Bij dakwerken in Oostende is een arbeidsongeval gebeurd met fatale afloop.

Dat gebeurde in de Zandvoordestraat, bij een industriële bakkerij. Een 31-jarige man uit Waregem viel daarbij door een gat in het dak. Hij raakte in levensgevaar en is daarna overleden aan zijn verwondingen. Het parket stelde een deskundige aan en ook de dienst Welzijn op het Werk is verwittigd. Zij moeten de omstandigheden van het ongeval onderzoeken.