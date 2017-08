Rond elf uur vanochtend is een 29-jarige werknemer van een firma uit Ingelmunster naar beneden gevallen toen hij dakwerken uitvoerde aan een nieuwbouwcomplex langs de Steenbrugstraat in Stasegem.

De man stond op de rand van het dak en viel drie meter naar beneden op een platform. Hij liep een zwaar schedeltrauma op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is zijn toestand stabiel. Het arbeidsauditoriaat zal nu nagaan wat er precies is misgelopen.