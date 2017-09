Tijdens laswerken bij een vlasverwerkend bedrijf in Ardooie is een zeventiger donderdag zwaargewond geraakt.

De man was, tijdens een pauze in de productie, bezig met laswerken aan een machine toen er brand ontstond. Hij vatte daarbij zelf vuur en raakte zwaar verbrand. Hij kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand naar de Sint-Jozefskliniek in Izegem gebracht.

Daarna werd de man van 71 met de mug-heli naar het militair brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek overgebracht.