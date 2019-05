Arbeiders Bekaert op ramkoers met directie

'Directie zet arbeiders onder druk'

De brief van het gemeenschappelijk arbeidersfront komt er nadat arbeiders uit de fabriek in Zwevegem onder druk zouden zijn gezet door de directie. “In infosessies wordt gezegd dat iedereen meteen aan het werk moet gaan, anders is het onze schuld dat Bekaert ten onder gaat", klinkt het.

Sinds de aankondiging draait de fabriek op een laag pitje. Morgen is er opnieuw overleg tussen directie en de vakbonden. De arbeiders zetten nu druk in de hoop dat er een goed sociaal plan komt. Bekaert laat weten dat het aan tafel onderhandelt, en niet in de pers.

