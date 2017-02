Arbeidsauditoriaat tikt Plopsaqua op de vingers

Dat bevestigt Filiep De Ketelaere van het arbeidsauditoraat West-Vlaanderen. Een vereniging van moslima's had het zwembad afgehuurd en zelf gevraagd om op hun privéfeestje enkel vrouwelijke redders in te zetten.

Geen onderscheid

In mei kwam er eerst via een gesloten Facebookgroep een oproep om vrouwelijke redders te rekruteren. Het arbeidsauditoraat startte een onderzoek om de situatie te onderzoeken. Filiep De Ketelaere legt uit dat de wet moet nageleefd worden. "Men kan niet zomaar louter om commerciële redenen op dergelijke vragen van klanten ingaan. Want waar trek je dan de grens? Het is hoe dan ook niet toegestaan om een onderscheid te maken op basis van geslacht. Dat kan enkel in heel uitzonderlijke gevallen, pakweg voor de rol van boze heks in een toneelstuk." Ondertussen heeft Plopsaqua van het arbeidsauditoraat een principiële waarschuwing gekregen. "Het is niet onze bedoeling om onmiddellijk te vervolgen, we willen vooral duidelijk maken dat dergelijke zaken zich niet meer mogen voordien", aldus De Ketelaere.