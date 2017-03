Arbeidskrapte blijft uitdaging

Tijdens een roadshow doorheen de provincie geven ze de bedrijven concrete tips om werknemers te vinden en aan zich te binden. Want dat blijkt een grote uitdaging.

Vorig jaar is het aantal vacatures in onze regio met 42% gestegen. Maar we hebben ook de laagste werkloosheidsgraad: 5,8 procent. Die twee samen zorgen er dus inderdaad voor dat onze bedrijven hun vacatures moeilijk ingevuld krijgen. Volgens Resoc, de POM en de VDAB moeten bedrijven werken bij hen dan ook aantrekkelijk maken. Door in te zetten op 'werkbaar werk'.